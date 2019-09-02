Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина и пятая ракетка мира обыграла в двух сетах американку Мэдисон Кейс и впервые вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт соревнований.