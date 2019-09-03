Українська тенісистка вийшла у чвертьфінал парного розряду US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Українська тенісистка Людмила Кіченок з латвійкою Оленою Остапенко вийшли у чвертьфінал парного розряду на Відкритому чемпіонаті США, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Українсько-латвійський дует у двох сетах обіграв других сіяних Барбору Стрицову та Су Вей Сью – 6:4, 6:3.
Примітно, що Су Вей Сью і Барбора Стрицова виграли в цьому році "Вімблдон", після чого Стрицова стала першою ракеткою парного рейтингу.
Зауважимо, що за вихід до півфіналу Людмила та Олена посперечаються з американським дуетом Доулхайд/Кінг.
Нагадаємо, Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу US Open.