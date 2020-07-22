Украинская теннисистка выиграла парный турнир в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Украинская теннисистка Анастасия Шошина победила на парном турнире в польском городе Бытоме, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
На турнире в Бытоме представительница Украины выступала вместе с Паулой Каней-Ходунь. В финале украинско-польская пара, посеянная под первым номером, обыграла полек Магдалену Френх и Мартину Кубка — 7:6 (5), 7:5.
Примечательно, что Шошина уже больше месяца выступает в польской серии турниров: харьковчанка выиграла титул в Гданске, стала финалисткой в Щецине и дошла до полуфинала во Вроцлаве.
Стоит отметить, что в одиночном разряде чемпионата Польши наша землячка остановилась в полуфинале, в котором потерпела поражение от будущей победительницы соревнований Магдалены Френх.