Українська тенісистка виграла парний турнір у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Українська тенісистка Анастасія Шошина тріумфувала на парному турнірі в польському місті Битомі, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
На турнірі в Битомі представниця України виступала разом з Паулою Каней-Ходунь. У фіналі українсько-польська пара, посіяна під першим номером, обіграла польок Магдалену Френх і Мартіну Кубку — 7:6 (5), 7:5.
Примітно, що Шошина вже більше місяця виступає у польській серії турнірів: харків’янка виграла титул в Гданську, стала фіналісткою в Щецині і дійшла до півфіналу у Вроцлаві.
Варто відзначити, що в одиночному розряді чемпіонату Польщі наша землячка зупинилася в півфіналі, в якому зазнала поразки від майбутньої переможниці змагань Магдалени Френх.