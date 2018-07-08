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Украинская теннисистка пробилась во второй круг юниорского "Уимблдона"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Виктория Дема стартовала с непростой победы на травяном “Мейджор” — Уимблдон-2018, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В стартовом сете украинка проигрывала своей сопернице Мариам Далакишвили (Грузия) со счетом 3:5, но сумела сравнять счет, отыграв сетбол в десятом гейме, а затем перевести игру на тай-брейк, в котором отдала грузинке всего три розыгрыша.

Во втором сете обе теннисистки защищали свою подачу, а в седьмом гейме Дема сыграла тройной брейк-пойнт Далакишвили, после чего под ноль взяла ее подачу и так же уверенно подала на матч — 7:6 (3), 6:3.

В матче второго круга, который пройдет 10 июля, Дема встретится с победительницей встречи между француженкой Манон Леонар и пятой ракеткой турнира Алексой Ноэль с США.

Отметим, что это была третья победа для 17-летней киевлянки в основной сетке турнира Большого Шлема среди игроков до 18 лет.

В начале сезона она дошла до второго круга “Australian Open”, а в прошлом месяце показала аналогичный результат на Открытом чемпионате Франции.

Добавим, что 9 июля свой дебютный матч в основной сетке юниорского “Мейджора” проведет Дарья Снегирь, которая успешно прошла квалификацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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