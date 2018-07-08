Українська тенісистка пробилася до другого кола юніорського "Вімблдону"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Вікторія Дьома стартувала з непростої перемоги на трав’яному “мейджорі” — Вімблдон-2018, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
У стартовому сеті українка програвала своїй суперниці Маріам Далакішвілі (Грузія) з рахунком 3:5, але зуміла зрівняти рахунок, відігравши сетбол в десятому геймі, а потім перевести гру на тай-брейк, у якому віддала грузинці всього три розіграшу.
У другому сеті обидві тенісистки захищали свою подачу, а в сьомому геймі Дьома відіграла потрійний брейк-пойнт Далакішвілі, після чого під нуль взяла її подачу і так само впевнено подала на матч — 7:6 (3), 6:3.
У матчі другого кола, який пройде 10 липня, Дьома зустрінеться з переможницею зустрічі між француженкою Манон Леонар і п’ятою ракеткою турніру Алексой Ноель з США.
Зазначимо, що це була третя перемога для 17-річної киянки в основній сітці турніру Великого Шолома серед гравців до 18 років.
На початку сезону вона дійшла до другого кола “Australian Open”, а в минулому місяці показала аналогічний результат на Відкритому чемпіонаті Франції.
Додамо, що 9-го липня свій дебютний матч в основній сітці юніорського “Мейджора” проведе Дарина Снігур, яка успішно пройшла кваліфікацію.