Украинская прыгунья в высоту победила на турнире в Риге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Латвии состоялись международные легкоатлетические соревнования "Кубок Риги". Четыре уроженки Украины попали в число призеров, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Победительницей одного из видов программ стала Ирина Геращенко. Она выиграла соревнования по прыжкам в высоту, преодолев 1,90 метров.
Юрий Кищенко соревновался на дистанции 800 метров. Пробежав ее за 1 час и 50,59 мин, он финишировал вторым.
Яна Качур выступала на двух дистанциях. На 100-метровке она финишировала четвертой (11,85 с), а вот на 200-метровке вошла в призовую тройку, заняв второе место - 23,48 с.
Также призером стала Татьяна Мельник. Со временем 52,76 с она была третьей в беге на 400 метров.
Стоит отметить, что в топ-5 также попал Александр Соколов - в беге на 100 метров среди мужчин (10,72 с), и Кристина Гришутина - по прыжкам в длину (6,21 м).