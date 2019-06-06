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Украинская прыгунья в высоту победила на турнире в Риге

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В Латвии состоялись международные легкоатлетические соревнования "Кубок Риги". Четыре уроженки Украины попали в число призеров, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Победительницей одного из видов программ стала Ирина Геращенко. Она выиграла соревнования по прыжкам в высоту, преодолев 1,90 метров.

Юрий Кищенко соревновался на дистанции 800 метров. Пробежав ее за 1 час и 50,59 мин, он финишировал вторым.

Яна Качур выступала на двух дистанциях. На 100-метровке она финишировала четвертой (11,85 с), а вот на 200-метровке вошла в призовую тройку, заняв второе место - 23,48 с.

Также призером стала Татьяна Мельник. Со временем 52,76 с она была третьей в беге на 400 метров.

Стоит отметить, что в топ-5 также попал Александр Соколов - в беге на 100 метров среди мужчин (10,72 с), и Кристина Гришутина - по прыжкам в длину (6,21 м).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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