Українська стрибунка у висоту тріумфувала на турнірі в Ризі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Латвії відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання "Кубок Риги". Чотири уродженці України потрапили до числа призерів, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Переможницею одного з видів програм стала Ірина Геращенко. Вона виграла змагання зі стрибків у висоту, подолавши 1,90 метрів.
Юрій Кіщенко змагався на дистанції 800 метрів. Пробігши її за 1:50,59 хв, він фінішував другим.
Яна Качур виступала на двох дистанціях. На 100-метрівці вона фінішувала четвертою (11,85 с), а от на 200-метрівці ввійшла до призової трійки, посівши друге місце – 23,48 с.
Також призеркою стала Тетяна Мельник. З часом 52,76 с вона була третьою з бігу на 400 метрів.
Варто зазначити, що до топ-5 також потрапив Олександр Соколов - з бігу на 100 метрів серед чоловіків (10,72 с), та Кристина Гришутина - зі стрибків у довжину (6,21 м).