Украинская сторона в Минске призвала ОРДО вернуть вагоны "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске призвала ОРДО вернуть незаконно захваченные вагоны "Укрзализныци". Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"В очередной раз украинская сторона поставила вопрос возврата подвижного состава "Укрзализныци", которое было незаконно захвачено в ОРДЛО", - сообщила она.
Речь идет, по словам Олифер, о более 30 тыс. вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам - например, 85 вагонов принадлежат Европейскому Банку Реконструкции и Развития.
Напомним, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской должно быть 5 марта при условии соблюдения режима тишины.