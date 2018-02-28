Українська сторона у Мінську закликала ОРДО повернути вагони "Укрзалізниці"

“Вчергове українська сторона поставила питання повернення рухомого складу "Укрзалізниці", яке було незаконно захоплено в ОРДЛО”, — повідомила вона.

Йдеться, за словами Оліфер, про понад 30 тисяч вагонів, які належать українським державним компаніям, приватним власникам та іноземним структурам — наприклад, 85 вагонів належать Європейському Банку Реконструкції та Розвитку.

Нагадаємо, розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської можливе 5 березня за умови дотримання режиму тиші.