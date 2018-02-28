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Українська сторона у Мінську закликала ОРДО повернути вагони "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 8274 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську закликала ОРДО повернути незаконно захоплені вагони “Укрзалізниці”. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.

“Вчергове українська сторона поставила питання повернення рухомого складу "Укрзалізниці", яке було незаконно захоплено в ОРДЛО”, — повідомила вона.

Йдеться, за словами Оліфер, про понад 30 тисяч вагонів, які належать українським державним компаніям, приватним власникам та іноземним структурам — наприклад, 85 вагонів належать Європейському Банку Реконструкції та Розвитку.

Нагадаємо, розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської можливе 5 березня за умови дотримання режиму тиші.

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