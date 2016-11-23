Украинская сторона в Минске настаивала на немедленном открытии КПВВ "Золотое"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинская гуманитарная подгруппа в Минске настаивала на немедленном открытии контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.
"Украина возмущена тем, что до сих пор боевиками не открыт КПВВ "Золотое", работа этого пункта блокируется с марта. Мы настаиваем на его немедленном открытии", - говорится в сообщении.
Кроме того, И.Геращенко сообщила, что украинская сторона готова накануне новогодних и рождественских праздников увеличить количество рабочих окошек и пограничников на КПВВ, а также увеличить разрешение на провоз клади с 50 до 75 кг.
"В то же время украинская сторона ради упрощения пересечения КПВВ для простых граждан, которые больше всего страдают от конфликта, готова накануне новогодних и рождественских праздников увеличить количество рабочих окошек и пограничников на КПВВ и также увеличить разрешение на провоз клади с 50 до 75 кг. Пусть это маленькие, но очень важные для простых граждан решения", - добавила И.Геращенко.
Напомним, сегодня, 23 ноября, в соответствии с приказом штаба АТО, возобновилась работа контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". Однако со стороны боевиков так и не было принято решение о пропуске граждан.
Как сообщал УНН, из-за срыва открытия КПВВ "Золотое" Луганская ВГА обратится в международные организации.