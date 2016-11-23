Українська сторона у Мінську наполягала на негайному відкритті КПВВ “Золоте”

“Україна обурена тим, що й досі бойовиками не відкрито КПВВ ”Золоте", робота цього пункту блокується з березня. Ми наполягаємо на його негайному відкритті“, — йдеться в повідомленні.

Крім того, І.Геращенко повідомила, що українська сторона готова напередодні новорічних та різдвяних свят збільшити кількість робочих віконечок і прикордонників на КПВВ, а також збільшити дозвіл на провезення поклажі з 50 до 75 кг.

“У той же час українська сторона заради спрощення перетину КПВВ для простих громадян , які найбільше страждають від конфлікту, готова напередодні новорічних і різдвяних свят збільшити кількість робочих віконечок і прикордонників на КПВВ і також збільшити дозвіл на провіз поклажі з 50 до 75 кг. Нехай це маленькі, але дуже важливі для простих громадян рішення”, — додала І.Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, відповідно до наказу штабу АТО, відновилася робота контрольного пункту в’їзду-виїзду “Золоте”. Проте зі сторони бойовиків так і не було прийняте рішення про пропуск громадян.

Як повідомляв УНН, через зрив відкриття КПВВ “Золоте” Луганська ВЦА звернеться до міжнародних організацій.