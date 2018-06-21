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Украинская сторона СЦКК: боевики размещают военную технику в жилых кварталах

Украинская сторона СЦКК: боевики размещают военную технику в жилых кварталах

Киев  •  УНН

 • 16382 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Несмотря на препятствия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации, СММ ОБСЕ продолжает выявлять факты расположения боевиками российско-оккупационных войск значительного количества запрещенных минскими соглашениями средств огневого поражения за пределами отвода. Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), передает УНН.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что несмотря на систематические ограничения оккупационной администрацией Российской Федерации деятельности СММ ОБСЕ в осуществлении мониторинга отвода техники и вооружения в определенных минскими договоренностями местах хранения, наблюдатели Миссии продолжают выявлять факты расположения пророссийскими боевиками значительного количества средств огневого поражения на временно неподконтрольной территории правительству Украина. В частности, по результатам мониторинга СММ ОБСЕ, подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра к юго-западу от города Луганска (район населенного пункта Бугаевка)", - сообщили в СЦКК.

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Кроме того, в этом же районе и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещения 32 единиц танков различной модификации.

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"Кроме того, СММ ОБСЕ подтвердили факты расположения военной техники в жилых кварталах населенных пунктов Новоласпа Донецкой области и Первомайска Луганской области. Здесь, ими было выявлено 3 бронированные машины (одного типа БТР, две типа БМП), а также 5 единиц бронированной техники (МТЛБ)", - отметили в СЦКК.

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