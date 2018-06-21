Українська сторона СЦКК: бойовики розміщують військову техніку у житлових кварталах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Незважаючи на перешкоди з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації, СММ ОБСЄ продовжує виявляти факти розташування бойовиками російсько-окупаційних військ значної кількості заборонених Мінськими угодами засобів вогневого ураження за межами відведення. Про це інформує українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК), передає УНН.

“Українська сторона СЦКК інформує, що незважаючи на систематичні обмеження окупаційною адміністрацією Російської Федерації діяльності СММ ОБСЄ у здійсненні моніторингу відведення техніки та озброєння до визначених Мінськими домовленостями місць зберігання, спостерігачі Місії продовжують виявляти факти розташування проросійськими бойовиками значної кількості засобів вогневого ураження на тимчасово непідконтрольній території Уряду України. Зокрема, за результатами моніторингу СММ ОБСЄ, підтверджено розташування 18 гаубиць різного калібру на південний захід від міста Луганська (район населеного пункту Бугаївка)”, — повідомили в СЦКК.

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Крім того, у цьому ж районі та поблизу населеного пункту Шимшинівка Луганської області, за межами відведення спостерігачі Місії задокументували розміщення 32 одиниць танків різної модифікації.

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“Окрім того, СММ ОБСЄ підтвердили факти розташування військової техніки у житлових кварталах населених пунктів Новоласпа Донецької області та Первомайськ Луганської області. Тут, ними було виявлено 3 броньовані машини (одну типу БТР, дві типу БМП), а також 5 одиниць броньованої техніки (МТЛБ)”, — зазначили в СЦКК.

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