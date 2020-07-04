Украинская шахматистка пробилась в финал второго этапа Гран-При ФИДЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Харьковская гроссмейстерка Анна Ушенина вышла в финал 2-го этапа онлайн Гран-при ФИДЕ по молниеносным шахматам среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".
В полуфинале 14-чемпионка мира в напряженной борьбе победила Хадемальшарех из Ирана — 8:7, а до этого титулованную китаянку Хоу Ифань (6,5:4,5).
Теперь в решающем матче Ушенина сыграет с россиянкой Валентиной Гуниной, которая одолела землячку Екатерину Лагно — 6,5:4,5.
Напомним, в финале 1-го этапа Гран-при также играли Ушенина и Гунина, и тогда победила украинка.