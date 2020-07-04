Украинская шахматистка пробилась в финал второго этапа Гран-При ФИДЕ

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 55361 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 77018 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 113932 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122546 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124543 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 164261 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120033 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 151481 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104834 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103023 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Украинская шахматистка пробилась в финал второго этапа Гран-При ФИДЕ

Украинская шахматистка пробилась в финал второго этапа Гран-При ФИДЕ

Киев  •  УНН

 • 8924 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Харьковская гроссмейстерка Анна Ушенина вышла в финал 2-го этапа онлайн Гран-при ФИДЕ по молниеносным шахматам среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".

В полуфинале 14-чемпионка мира в напряженной борьбе победила Хадемальшарех из Ирана — 8:7, а до этого титулованную китаянку Хоу Ифань (6,5:4,5).

Теперь в решающем матче Ушенина сыграет с россиянкой Валентиной Гуниной, которая одолела землячку Екатерину Лагно — 6,5:4,5.

Напомним, в финале 1-го этапа Гран-при также играли Ушенина и Гунина, и тогда победила украинка.

Украинские Национальные Новости

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