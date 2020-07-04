Українська шахістка пробилася до фіналу другого етапу Гран-Прі ФІДЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Харківська гросмейстерка Анна Ушеніна вийшла у фінал 2-го етапу онлайн Гран-прі ФІДЕ з блискавичних шахів серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
У півфіналі 14-та чемпіонка світу в напруженій боротьбі перемогла Хадемальшарех з Ірану — 8:7, а до цього титуловану китаянку Хоу Іфань (6,5:4,5).
Тепер у вирішальному матчі Ушеніна зіграє з росіянкою Валентиною Гуніною, яка здолала землячку Катерину Лагно — 6,5:4,5.
Нагадаємо, у фіналі 1-го етапу Гран-прі також грали Ушеніна і Гуніна, й тоді перемогла українка.