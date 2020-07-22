Украинская шахматистка обыграла россиянку в финале Гран-при ФИДЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Украинка Анна Ушенина стала чемпионкой Гран-при по быстрым шахматам — “FIDE Chess.com Women’s Speed Chess Championship Grand Prix”, информирует УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
В финале Ушенина обыграла россиянку Александру Костенюк. В первой части матча соперницы играли с контролем 5 + 1 и Костенюк оказалась сильнее — 5,5: 3,5. Однако с контролем 3 + 1 уже Ушенина победила с преимуществом в два очка — 6:4.
Все решалось в так называемой “пуле”, то есть с контролем 1 + 1. Ушенина удалось вырваться вперед (4:2), но Костенюк смогла выиграть две партии подряд и счет в матче снова сравнялся — 13,5:13,5.
Судьба матча решалась в последней партии, где Ушенина играла белыми. Несколько неточных ходов от Костенюк в итоге привели к выигрышу украинском. Результат матча — 14,5:13,5 в пользу Ушениной.
Как писал УНН, Ушенина выигрывала первый этап Гран-При ФИДЕ по молниеносным шахматам.