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Українська шахістка обіграла росіянку у фіналі Гран-прі ФІДЕ

Київ • УНН

 • 11668 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Українка Анна Ушеніна стала чемпіонкою Гран-прі зі швидких шахів — "FIDE Chess.com Women’s Speed Chess Championship Grand Prix", інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

У фіналі Ушеніна обіграла росіянку Олександру Костенюк. У першій частині матчу суперниці грали з контролем 5+1 та Костенюк виявилася сильнішою — 5,5:3,5. Однак з контролем 3+1 вже Ушеніна перемогла з перевагою в два очки — 6:4. Все вирішувалося в так званій “пулі”, тобто з контролем 1+1. Ушеніній вдалося вирватися вперед (4:2), але Костенюк змогла виграти дві партії поспіль і рахунок в матчі знову зрівнявся — 13,5:13,5.

Доля матчу вирішувалася в останній партії, де Ушеніна грала білими. Кілька неточних ходів від Костенюк в підсумку призвели до виграшу українки. Результат матчу — 14,5:13,5 на користь Ушеніної.

Як писав УНН, Ушеніна вигравала перший етап Гран-Прі ФІДЕ з блискавичних шахів.

Українські Національні Новини

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