Украинская паралимпийская сборная стала чемпионом Европы по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по плаванию на чемпионате Европы завоевала 106 медалей и второй год подряд победила на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба НКСИУ, передает УНН.
Украинские паралимпийцы на чемпионате Европы завоевали 106 медалей, среди них 33 золотые, 44 серебряные и 29 бронзовых, и уже второй раз подряд стали чемпионами Европы.
Украину представляли 48 спортсменов из 13 областей. В составе команды - 33 человека и 15 женщин: спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата (31 человек, из которых 14 передвигаются на коляске) спортсмены с нарушениями зрения (16 человек, из которых 5 тотально незрячих) 1 спортсмен с нарушением умственного и физического развития.
Всего в соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 40 стран мира. Второй в медальном зачете стала команда Италии, которая завоевала 72 медали. Третье место заняла команда Великобритании - 55 наград.
Чемпионат Европы с 13 по 19 августа проходил в Дублине (Ирландия).
Как сообщал УНН, украинские спортсмены завоевали более 1600 медалей за первое полугодие 2018 года.