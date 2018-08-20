Українська паралімпійська збірна стала чемпіоном Європи з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з плавання на чемпіонаті Європи виборола 106 медалей і вдруге поспіль перемогла на змаганнях. Про це повідомляє прес-служба НКСІУ, передає УНН.
Українські паралімпійці на чемпіонаті Європи вибороли 106 медалей, серед них 33 золоті, 44 срібні та 29 бронзових, і вже вдруге поспіль стали чемпіонами Європи.
Україну представляли 48 спортсменів з 13 областей. У складі команди - 33 чоловіки та 15 жінок: спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату (31 особа, з яких 14 пересуваються на візку); спортсмени з порушеннями зору (16 осіб, з яких 5 тотально незрячих); 1 спортсмен з порушення розумового і фізичного розвитку.
Усього у змаганнях взяли участь близько 500 спортсменів з 40 країн світу. Другою у медальному заліку стала команда Італії, яка виборола 72 медалі. Третє місце посіла команда Великобританії - 55 нагород.
Чемпіонат Європи з 13 по 19 серпня проходив в Дубліні (Ірландія).
Як повідомляв УНН, українські спортсмени здобули більше 1600 медалей за перше півріччя 2018 року.