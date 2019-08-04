Украинская морская авиация завершила учения над Черным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем. Об этом сообщает УНН по ссылке на информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".
По сообщению, это были летно-тактические учения для отработки различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.
В течение недельных учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.
Кульминацией учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбовый и торпедного ударов, сообщили военные.
"Во время ведения воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью ориентирные морской авиационной бомбы обозначил зону для осуществления удара. К мысу Аджияск (возле села Рыбаковка Николаевской области) выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", - говорится в сообщении.
Напомним, как в Одессе отмечали день ВМС.