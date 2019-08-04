Українська морська авіація завершила навчання над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Морська авіація Збройних сил України завершила навчання над Чорним морем. Про це повідомляє УНН за посиланням на інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяІнформ".
За повідомленням, це були льотно-тактичні навчання для відпрацювання різних сценаріїв застосування підрозділів морської авіаційної бригади під час забезпечення дій військ ВМС.
Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку і надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.
Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим здійсненням бомбового і торпедного ударів, повідомили військові.
"Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога й за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для здійснення удару. До мису Аджияск (біля села Рибаківка Миколаївської області) висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів і літака А-26 знищили умовного противника", – мовиться в повідомленні.
Нагадаємо, як в Одесі відзначали день ВМС.