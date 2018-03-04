Украинская эстафетная сборная вышла в финал ЧМ по легкой атлетике

После первых двух этапов Украинской в ​​составе Татьяны Мельник, Екатерины Климюк, Анны Рыжиков и Анастасии Брызгиной держались третьим - достаточно близко к командам Ямайки и Польши. Получив палочку от Рыжиковой, Брызгина, которая бежала заключительный этап, сразу заняла второе место и пыталась обойти соперницу с Ямайки. Но и польки не отставали.

Наконец, на финише первыми все же были представительницы Ямайки (3:32,01 мин), украинки вторые (3:32,06 мин). Польки стали третьими в забеге, проиграв нашим девушкам одну сотую секунды, однако смогли пройти дальше по времени. Быстрее дистанцию ​​преодолели американки, которые выступали в первом забеге - 3:30,54 мин.

Отметим, что финал женской эстафеты 4х400 метров, к которому также пробились команды Великобритании и Италии, состоится в заключительный день чемпионата мира.

Кроме того добавим, что Ольга Ляхова по итогам первого круга в беге на 800 метров стала 11-й с результатом 2:03,81 мин. Борьбу в финале продолжат лишь шесть спортсменок, в число которых украинка не попала.