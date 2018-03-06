Украинская дзюдоитска победила на Континентальном Кубке в Польше

В финале сверхтяжелой категории (свыше 78 кг) спортсменка из Черкасс взяла верх над Мерседес Шигетувари из Венгрии. В этом же весе за медаль боролась Василиса Кириченко из Львова. Она получила право уйти “утешительным путем”, и начала его удачно, однако непосредственно в схватке за бронзовую награду уступила Сони Рассел из Алжира.

У мужчин после предварительного раунда соревнований пятеро имели шанс взять медали, и только киевлянин Антон Савицкий (до 100 кг) им воспользовался, выиграв после неудачного полуфинала в споре за “бронзовое” место на пьедестале у Даниила Пантич из Черногории. В этой же категории Даниил Гуцол из Запорожья стал седьмым, он как раз и потерпел поражение от Пантича.

Отметим, что на вес меньше — до 90 кг, пятым финишировал Семен Ракита из Запорожья, а седьмым — Виктор Макуха из Киева. В соревнованиях до 81 кг Сергей Кривчач из Харькова остановился в шаге от награды — на пятой позиции.

Напомним, что первую награду для Украины на открытом Континентальном Кубке завоевал Артем Савицкий.