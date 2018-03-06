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Українська дзюдоїтска тріумфувала на Континентальному Кубку в Польщі

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Цими вихідними наші представники дзюдо успішно представили Україну на змаганнях в рамках відкритого Континентального Кубка у Варшаві та Празі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.

У фіналі надважкої категорії (понад 78 кг) спортсменка із Черкас взяла гору над Мерседес Шигетуварі з Угорщини. У цій же вазі за медаль боролася Василина Кириченко зі Львова. Вона здобула право піти “втішним шляхом”, і розпочала його вдало, однак безпосередньо в сутичці за бронзову нагороду поступилася Соні Асселах із Алжиру.

У чоловіків після попереднього раунду змагань п’ятеро мали шанс взяти медалі, і тільки киянин Антон Савицький (до 100 кг) ним скористався, вигравши після невдалого півфіналу у суперечці за “бронзове” місце на п’єдесталі в Данила Пантіча з Чорногорії. В цій же категорії Данило Гуцол із Запоріжжя став сьомим, він як раз і зазнав поразки від Пантіча.

Зазначимо, що на вагу менше — до 90 кг, п’ятим фінішував Семен Ракита із Запоріжжя, а сьомим — Віктор Макуха із Києва. У змаганнях до 81 кг Сергій Крівчач із Харкова зупинився за крок до нагороди — на п’ятій позиції.

Нагадаємо, що першу нагороду для України на відкритому Континентальному Кубку виборов Артем Савицький.

Українські Національні Новини

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