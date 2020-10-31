Украинская делегация в ТКГ заявила, что с начала суток нарушений режима "тишины" не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 31 жвотня. УНН. С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается режим "тишины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую делегацию для участия в Трехсторонний контактной группе.
"Сегодняшняя ночь прошла тихо. С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Вооруженные Силы Украины придерживаются условий договоренностей, что вступили в действие 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украинская делегация видит в этом непосредственный результат внеочередного заседания Подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, которое состоялось вчера, 30 октября.
Напомним, вчера во время заседания безопасности подгруппы ТКГ по Донбассу, Украинская делегация потребовала от российской стороны и попросила помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного. Модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.
Как ранее сообщал УНН, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.