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Українська делегація у ТКГ заявила, що з початку доби порушень режиму “тиші” не зафіксовано

Українська делегація у ТКГ заявила, що з початку доби порушень режиму “тиші” не зафіксовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жвотня. УНН. З початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається режим “тиші”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Українську делегацію для участі у Тристоронній контактній групі.

“Сьогоднішня ніч минула тихо. Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Збройні Сили України дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Українська делегація вбачає у цьому безпосередній результат позачергового засідання Підгрупи з питань безпеки Тристоронній контрольної групи, яке відбулося вчора, 30 жовтня.

Нагадаємо, вчора під час засідання безпекової підгрупи ТКГ по Донбасу, Українська делегація зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої. Модератор Рабочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню.

Як раніше повідомляв УНН, 30 жовтня, відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.

Українські Національні Новини

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