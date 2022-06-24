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Украинская авиация нанесла 5 ударов по позициям оккупантов на юге Украины

Киев • УНН

 • 356314 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщает, что украинская авиация нанесла 5 ударов по позициям оккупантов на юге Украины. В результате уничтожено 44 рашиста. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Нашей авиацией по вражеским позициям нанесено за сутки 5 ударов. Подтвержденные потери противника составляют 44 рашисты, 2 152 мм пушки — “Гиацинт-Б” и “Мста-Б”, несколько единиц бронированной и автомобильной техники", - сообщили в ОК.

Подробности

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим. Но неблагоприятные штормовые погодные условия заставляют их время от времени укрываться в пунктах базирования.

"На устойчивость к морской болезни испытываются экипажи 4 ракетных и 3 больших десантных кораблей. Угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключает удары и временно оккупированных территорий и Крыма, и Херсона, как и применение стратегической авиации", - добавили в командовании.

Напомним

Оккупанты более 50 раз обстреляли Сумщину: использовали фосфорные снаряды.

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