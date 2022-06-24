Українська авіація завдала 5 ударів по позиціях окупантів на півдні України

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“Нашою авіацією по ворожих позиціях нанесено за добу 5 ударів. Підтверджені втрати противника складають 44 рашисти, 2 152 мм гармати — “Гіацинт-Б” та “Мста-Б”, декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки", - повідомили в ОК.

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В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим. Але несприятливі штормові погодні умови змушують їх час від часу укриватися в пунктах базування.

"На стійкість до морської хвороби випробовуються екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів. Загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари і з тимчасово окупованих територій і Криму, і Херсонщини, як і застосування стратегічної авіації", - додали в командуванні.

Нагадаємо

Окупанти понад 50 разів обстріляли Сумщину: використовували фосфорні снаряди.