Украинская авиация нанесла 13 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.
За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 264 660 человек, 4476 танков и сотен единиц другой военной техники.