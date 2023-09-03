Украинская авиация нанесла 13 ударов по врагу - Генштаб

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"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 264 660 человек, 4476 танков и сотен единиц другой военной техники.