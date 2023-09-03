Українська авіація завдала 13 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження росіян. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.
Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 264 660 осіб, 4476 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.