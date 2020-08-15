Украинская получили две медали на этапе "Бриллиантовой лиги"

Ярослава Магучих и Юлия Левченко были главными звездами в стартовом листе в своей дисциплине. Обе на локальных соревнованиях этого сезона уже преодолевали 2,00 метра, однако борьбы ждали и от соперниц. Тем более среди них были болгарка Мирела Демирева и британка Катарина Джонсон-Томпсон. Однако в этот вечер обе остановились на высоте 1,84 м. 1,88 м преодолела Жаннелль Шепер из Сент-Люсии и стала с этим результатом третьей.

Борьба за победу таки развернулась между двумя украинками. За попытками на высоте 1,95 метров вперед вышла Магучих, преодолев их с первой попытки. Левченко сделала это с третьего раза. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест. 1,98 м обе преодолели со второй попытки, а 2,01 в Монако украинкам не подчинились.

Таким образом, Магучих открыла международный летний сезон-2020 победой — “золото”, а Левченко — второе место (“серебро”).

Напомним, что сваи магучие признавали лучшей атлеткой января в Украине.