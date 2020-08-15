Українки здобули дві медалі на етапі "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Етапом у Монако “Діамантова ліга” повернулася на доріжки і у сектори стадіонів. На ньому переможний дубль оформили представниці України у стрибках у висоту, інформує УНН з посиланням на сайт ФЛАУ.
Ярослава Магучіх і Юлія Левченко були головними зірками у стартовому листі у своїй дисципліні. Обидві на локальних змаганнях цього сезону уже долали 2,00 метри, проте боротьби чекали і від суперниць. Тим більше серед них були болгарка Мірела Демірева і британка Катаріна Джонсон-Томпсон. Проте цього вечора обидві зупинилися на висоті 1,84 м. 1,88 м подолала Жаннелль Шепер з Сент-Люсії і стала з цим результатом третьою.
Боротьба за перемогу таки розгорнулася між двома українками. За спробами на висоті 1,95 метрів уперед вийшла Магучіх, подолавши їх з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць. 1,98 м обидві подолали з другої спроби, а 2,01 у Монако українкам не підкорилися.
Таким чином, Магучіх відкрила міжнародний літній сезон-2020 перемогою — “золото”, а Левченко — другим місцем (“срібло”).
Нагадаємо, що Магучіх визнавали кращою атлеткою січня в Україні.