Українки здобули дві медалі на етапі "Діамантової ліги"

Ярослава Магучіх і Юлія Левченко були головними зірками у стартовому листі у своїй дисципліні. Обидві на локальних змаганнях цього сезону уже долали 2,00 метри, проте боротьби чекали і від суперниць. Тим більше серед них були болгарка Мірела Демірева і британка Катаріна Джонсон-Томпсон. Проте цього вечора обидві зупинилися на висоті 1,84 м. 1,88 м подолала Жаннелль Шепер з Сент-Люсії і стала з цим результатом третьою.

Боротьба за перемогу таки розгорнулася між двома українками. За спробами на висоті 1,95 метрів уперед вийшла Магучіх, подолавши їх з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць. 1,98 м обидві подолали з другої спроби, а 2,01 у Монако українкам не підкорилися.

Таким чином, Магучіх відкрила міжнародний літній сезон-2020 перемогою — “золото”, а Левченко — другим місцем (“срібло”).

Нагадаємо, що Магучіх визнавали кращою атлеткою січня в Україні.