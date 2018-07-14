Украинки завоевали две медали на этапе "Бриллиантовой лиги"

Левченко со второй попытки преодолела 1,94 м и стала второй. Такую же высоту преодолела болгарка Мирела Демирева, но сделала это с первой попытки, чем и гарантировала себе победу.

Екатерина Табашник и Оксана Окунева преодолели 1,90 м, но за попытками третье место заняла Табашник. Окунева была седьмой.

Примечательно, что свою третью позицию Табашник разделила с Марией Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом и до этого не проигрывала более 40 турниров подряд. Спортсменка довольно неожиданно не смогла преодолеть 1,94 м.

Напомним, что наша соотечественница с рекордом попадала в лидеры "Бриллиантовой лиги" в Лозанне.