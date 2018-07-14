Украинки завоевали две медали на этапе "Бриллиантовой лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Марокко состоялся очередной этап престижных легкоатлетических соревнований мира "Бриллиантовой лиги", на котором Юлия Левченко и Екатерина Табашник вошли в тройку сильнейших в соревнованиях по прыжкам в высоту, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Левченко со второй попытки преодолела 1,94 м и стала второй. Такую же высоту преодолела болгарка Мирела Демирева, но сделала это с первой попытки, чем и гарантировала себе победу.
Екатерина Табашник и Оксана Окунева преодолели 1,90 м, но за попытками третье место заняла Табашник. Окунева была седьмой.
Примечательно, что свою третью позицию Табашник разделила с Марией Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом и до этого не проигрывала более 40 турниров подряд. Спортсменка довольно неожиданно не смогла преодолеть 1,94 м.
Напомним, что наша соотечественница с рекордом попадала в лидеры "Бриллиантовой лиги" в Лозанне.