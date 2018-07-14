Українки здобули дві медалі на етапі "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Марокко відбувся черговий етап престижних легкоатлетичних змагань світу "Діамантової ліги", на якому Юлія Левченко і Катерина Табашник увійшли до трійки найсильніших у змаганнях зі стрибків у висоту, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
Левченко з другої спроби подолала 1,94 м і стала другою. Таку ж висоту подолала болгарка Мірела Демірева, але зробила це з першої спроби, чим і гарантувала собі перемогу.
Табашник і Оксана Окунєва подолали 1,90 м, але за спробами третє місце посіла Табашник. Окунєва була сьомою.
Примітно, що свою третю позицію Табашник розділила з Марією Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором і до цього не програвала більше 40 турнірів поспіль. Спортсменка досить несподівано не змогла подолати 1,94 м.
Нагадаємо, що наша співвітчизниця з рекордом потрапляла до лідерів "Діамантової ліги" у Лозанні.