Украинки остались без наград в эстафете Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Женской эстафетной гонкой продолжился предпоследний этап Кубка мира по биатлону, что проходит в норвежском Голлменколени, сообщает УНН со ссылкой на данные Международного союза биатлонистов.
Украинская сборная в составе Анастасии Меркушиной, сестер Виты и Вали Семеренко и Юлии Джимы несмотря на отсутствие штрафного круга использовали 11 дополнительных патронов и заняли только 8-е место с отставанием от победителей - француженок - на 2:36,1 мин.
Сборная Германии стала обладателем серебряного комплекта наград (0+7 дополнительных патронов) +14,4 сек, а итальянки - "бронзы" (0+8) +33,2 с.
Примечательно, что дисквалифицированы были сборные Китая и Словении и всего к финишу добралась 21 национальная команда.
Стоит отметить, что мужская эстафетная гонка пройдет завтра.
Как сообщал УНН, министр молодежи и спорта Жданов вместе с президентом ФБУ решили, что сборная Украины не будет принимать участие в заключительном этапе КМ сезона в Тюмени.