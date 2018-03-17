Українки залишились без нагород в естафеті Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Жіночою естафетною гонкою продовжився передостанній етап Кубку світу з біатлону, що відбувається в норвезькому Голлменколені, повідомляє УНН з посиланням на дані Міжнародного союзу біатлоністів.
Українська збірна у складі Анастасії Меркушиної, сестер Віти та Валі Семеренко і Юлії Джими попри жодне штрафне коло використали 11 додаткових патронів і посіли тільки 8-ме місце з відставанням від переможців - француженок - на 2:36,1 хв.
Збірна Німеччини стала володарем срібного комплекту нагород (0+7 додаткових патронів) +14,4 с, а італійки – "бронзи" (0+8) +33,2 с.
Примітно, що дискваліфіковані були збірні Китаю та Словенії і всього до фінішу дібралася 21 національна команда.
Варто зазначити, що чоловіча естафетна гонка пройде завтра.
Як повідомляв УНН, міністр молоді та спорту І.Жданов разом із президентом ФБУ вирішили, що збірна України не буде брати участь у заключному етапі КС сезону в Тюмені.