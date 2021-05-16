Украинки вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В рамках чемпионата Европы по пляжному волейболу среди 22-летних представительницы Украины продолжили борьбу за наградами, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.
Детали
На континентальном первенстве по волейболу пляжному (U-22), который проходит в австрийском городке Баден, Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко продолжили настойчиво прокладывать путь к пьедесталу почета.
В удивительно нервном четвертьфинальном поединке с норвежской парой Бернтсен/Олимстад наши девушки проявили крепкий характер после неудачи в первом сете и таки покинули соревновательную площадку в статусе победительниц - 2:1 (19:21, 28:26, 15:12).
Стоит отметить, что в полуфинальном противостоянии украинок ждет дуэт из Нидерландов - Шун/ван Дрель.
Что было раньше
Женская сборная Украины по волейболу досрочно пробилась на чемпионат Европы.