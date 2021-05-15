Волейбол: жіноча збірна України достроково пробилася на чемпіонат Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У вирішальному протистоянні за другу путівку до фінального раунду чемпіонату Європи з жіночого волейболу (першу достроково здобула Швеція) волейболістки збірної України не залишили основному конкуренту — команді Португалії, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації волейболу України у Facebook.
Деталі
Рахунок матчу 3:0. Перший сет завершився з різницею в 11 м’ячів (25:14), а наступні в дванадцять (25:13, 25:13).
Україна: Скрипак (набрала 4 очки), Кодола (14), Мелюшкіна (9), Денисова (Анісова (13), Даньчак (5); Нємцева (л), Дудник. Тренер — Володимир Орлов.
Таким чином, у цій кваліфікації жіноча збірна України своє основне завдання виконала. До речі, тим самим вона зробила подарунок наставнику Володимиру Орлову, який завтра відзначатиме 55-річний ювілей.
Зауважимо, що завтрашній матч із Грузією турнірного значення не матиме.
Доповнення
Фінальна частина чемпіонату Європи, який пройде в серпні-вересні нинішнього року, відбудеться в чотирьох країнах — Болгарії, Румунії, Сербії та Хорватії.