Волейбол: жіноча збірна України достроково пробилася на чемпіонат Європи

Деталі

Рахунок матчу 3:0. Перший сет завершився з різницею в 11 м’ячів (25:14), а наступні в дванадцять (25:13, 25:13).

Україна: Скрипак (набрала 4 очки), Кодола (14), Мелюшкіна (9), Денисова (Анісова (13), Даньчак (5); Нємцева (л), Дудник. Тренер — Володимир Орлов.

Таким чином, у цій кваліфікації жіноча збірна України своє основне завдання виконала. До речі, тим самим вона зробила подарунок наставнику Володимиру Орлову, який завтра відзначатиме 55-річний ювілей.

Зауважимо, що завтрашній матч із Грузією турнірного значення не матиме.

Доповнення

Фінальна частина чемпіонату Європи, який пройде в серпні-вересні нинішнього року, відбудеться в чотирьох країнах — Болгарії, Румунії, Сербії та Хорватії.