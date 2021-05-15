Волейбол: женская сборная Украины досрочно пробилась на чемпионат Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В решающем противостоянии за вторую путевку в финальный раунд чемпионата Европы по женскому волейболу (первую досрочно завоевала Швеция) волейболистки сборной Украины не оставили основному конкуренту - команде Португалии, сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации волейбола Украины в Facebook.
Детали
Счет матча 3: 0. Первый сет завершился с разницей в 11 мячей (25:14), а следующие в двенадцать (25:13, 25:13).
Украина: Скрипак (набрала 4 очка), Кодола (14), Мелюшкина (9), Денисова (анисовая (13), Даньчак (5); Немцева (л), Дудник. Тренер — Владимир Орлов.
Таким образом, в этой квалификации женская сборная Украины свою основную задачу выполнила. Кстати, тем самым она сделала подарок наставнику Владимиру Орлову, который завтра будет отмечать 55-летний юбилей.
Заметим, что завтрашний матч с Грузией турнирного значения иметь не будет.
Дополнение
Финальная часть чемпионата Европы, который пройдет в августе-сентябре нынешнего года, состоится в четырех странах — Болгарии, Румынии, Сербии и Хорватии.