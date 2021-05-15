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Волейбол: женская сборная Украины досрочно пробилась на чемпионат Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В решающем противостоянии за вторую путевку в финальный раунд чемпионата Европы по женскому волейболу (первую досрочно завоевала Швеция) волейболистки сборной Украины не оставили основному конкуренту - команде Португалии, сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации волейбола Украины в Facebook.

Волейбол: женская сборная Украины досрочно пробилась на чемпионат Европы

Детали

Счет матча 3: 0. Первый сет завершился с разницей в 11 мячей (25:14), а следующие в двенадцать (25:13, 25:13).

Украина: Скрипак (набрала 4 очка), Кодола (14), Мелюшкина (9), Денисова (анисовая (13), Даньчак (5); Немцева (л), Дудник. Тренер — Владимир Орлов.

Таким образом, в этой квалификации женская сборная Украины свою основную задачу выполнила. Кстати, тем самым она сделала подарок наставнику Владимиру Орлову, который завтра будет отмечать 55-летний юбилей.

Заметим, что завтрашний матч с Грузией турнирного значения иметь не будет.

Дополнение

Финальная часть чемпионата Европы, который пройдет в августе-сентябре нынешнего года, состоится в четырех странах — Болгарии, Румынии, Сербии и Хорватии.

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