Українки вийшли до півфіналу ЧЄ з пляжного волейболу

Деталі

На континентальній першості з волейболу пляжного (U-22), що триває в австрійському містечку Баден, Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко продовжили настирливо торувати шлях до п’єдесталу пошани.

У напрочуд нервовому чвертьфінальному поєдинку з норвезькою парою Бернтсен/Олімстад наші дівчата виявили міцний характер після невдачі у першому сеті й таки залишили змагальний майданчик у статусі переможниць – 2:1 (19:21, 28:26, 15:12).

Варто відзначити, що у півфінальному протистоянні на українок чекає дует із Нідерландів - Шун/ван Дріль.

Що було раніше

Жіноча збірна України з волейболу достроково пробилася на чемпіонат Європи.