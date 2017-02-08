Украинки победили олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту

"Финалистка Олимпийских игр, украинка Ирина Геращенко стала победительницей международного турнира по прыжкам в высоту Banskobystricka latka (8 февраля, Банска Быстрица, Словакия). И.Геращенко со второй попытки преодолела 1,93 м, которые стали ее лучшим результатом нынешнего сезону. Еще одна украинка Юлия Левченко, завершила соревнования второй. Она с первой попытки преодолела 1,89 метров. Недопустила Юлия ошибок и на предыдущих высотах ", - говорится в сообщении.

Зато олимпийская чемпионка Рут Бейтиа из Испании хоть и перелетела планку на высоте 1,89 м с первой попытки, 1,85 преодолела лишь со второй и замкнула призовую тройку.

Как сообщал УНН, в Киеве состоится Кубок Украины по легкой атлетике в помещении .