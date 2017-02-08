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Украинки победили олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту

Киев • УНН

 • 13045 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли первые два места на международном турнире по прыжкам в высоту Banskobystricka latka серии турниров International High Jump Tour. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

Украинки победили олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту

"Финалистка Олимпийских игр, украинка Ирина Геращенко стала победительницей международного турнира по прыжкам в высоту Banskobystricka latka (8 февраля, Банска Быстрица, Словакия). И.Геращенко со второй попытки преодолела 1,93 м, которые стали ее лучшим результатом нынешнего сезону. Еще одна украинка Юлия Левченко, завершила соревнования второй. Она с первой попытки преодолела 1,89 метров. Недопустила Юлия ошибок и на предыдущих высотах ", - говорится в сообщении.

Зато олимпийская чемпионка Рут Бейтиа из Испании хоть и перелетела планку на высоте 1,89 м с первой попытки, 1,85 преодолела лишь со второй и замкнула призовую тройку.

Как сообщал УНН, в Киеве состоится Кубок Украины по легкой атлетике в помещении .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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