Українки перемогли олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Українки Ірина Геращенко та Юлія Левченко зайняли перші два місця на міжнародному турніру зі стрибків у висоту Banskobystricka latka серії турнірів International High Jump Tour. Про це УНН повідомили у прес-службі Федерації легкої атлетики України.
"Фіналістка Олімпійських ігор, українка Ірина Геращенко стала переможницею міжнародного турніру зі стрибків у висоту Banskobystricka latka (8 лютого, Банська Бистриця, Словаччина). І.Геращенко з другої спроби подолала 1,93 м, які стали її найкращим результатом нинішнього сезону.Ще одна українка, Юлія Левченко, завершила змагання другою. Вона з першої спроби подолала 1,89 метрів. Не припускалася Юлія помилок і на попередніх висотах", - йдеться в повідомленні.
Натомість олімпійська чемпіонка Рут Бейтіа з Іспанії хоч і перелетіла планку на висоті 1,89 м з першої спроби, 1,85 подолала лише з другої і замкнула призову трійку.
Як повідомляв УНН, у Києві відбудеться Кубок України з легкої атлетики у приміщенні.