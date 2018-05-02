Украинка Завацкая получила первую в карьере победу в матче на турнире WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Представительница украинского тенниса Катарина Завацкая после получения от организаторов “вайлд кард” одержала победу на старте основной сетки турнира WTA в Рабате, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Она полностью оправдала доверие организаторов, обыграв на старте соревнований другую обладательницу “вайлд кард” Диа эль-Жардим — 6:2, 6:3. На счету украинки семь брейков, сопернице удалось выиграть три гейма на подаче нашей теннисистки.
Заметим, что во втором раунде украинку ждет поединок против румынки Александры Дулгеру (WTA 176), которая обыграла четвертую сеяную Тимею Бабоша из Венгрии — 2:6, 7:6 (7), 7:5.
Напомним, что Завацкая в прошлом месяце получила четвертый титул в карьере.