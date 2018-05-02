Українка Завацька одержала першу в кар'єрі перемогу у матчі на турнірі WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Представниця українського тенісу Катаріна Завацька після отримання від організаторів “вайлд кард” здобула перемогу на старті основної сітки турніру WTA в Рабаті, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Вона повністю виправдала довіру організаторів, обігравши на старті змагань іншу володарку “вайлд кард” Діа ель-Жарді — 6:2, 6:3. На рахунку українки сім брейків, суперниці вдалося виграти три гейми на подачі нашої тенісистки.
Зауважимо, що у другому раунді на українку чекає поєдинок проти румунки Олександри Дулгеру (WTA 176), яка обіграла четверту сіяну Тімею Бабош з Угорщини — 2:6, 7:6 (7), 7:5.
Нагадаємо, що Завацька у минулому місяці здобула четвертий титул в кар’єрі.