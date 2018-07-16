Украинка Ястремская впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вошла в сотню рейтинга WTA после успешных выступлений на турнирах в Риме и Будапеште, передает УНН со ссылкой на WTA.
18-летняя Д.Ястремская поднялась на 27 строчек и заняла 100-е место в новом рейтинге WTA.
При этом первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила пятую позицию после неудачного выступления на Уимблдоне.
Леся Цуренко занимает 39-е место (-5), Катерина Бондаренко — 81 (-2), Катерина Козлова — 86 (-19).
Отметим, что Серена Уильямс после того, как смогла выйти в финал Уимблдона, поднялась сразу на 153 позиции и занимает сейчас 28-е место в рейтинге WTA.
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На первом месте рейтинга остается Симона Халеп.
Как сообщал УНН, Свитолина и Бондаренко вылетели на старте Уимблдона.
Напомним, теннисистка Ястремская разгромила россиянку в финале турнира в Риме.