Українка Ястремська вперше увійшла в топ-100 рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше увійшла в сотню рейтингу WTA після успішних виступів на турнірах в Римі і Будапешті, передає УНН з посиланням на WTA.
18-річна Д.Ястремська піднялася на 27 рядків і посіла 100-е місце в новому рейтингу WTA.
При цьому перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла п'яту позицію після невдалого виступу на Уїмблдоні.
Леся Цуренко посідає 39-е місце (-5), Катерина Бондаренко - 81 (-2), Катерина Козлова - 86 (-19).
Відзначимо, що Серена Вільямс після того, як змогла вийти у фінал Вімблдону, піднялася відразу на 153 позиції і займає зараз 28-е місце в рейтингу WTA.
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На першому місці рейтингу залишається Сімона Халеп.
Як повідомляв УНН, Світоліна і Бондаренко вилетіли на старті Вімблдону.
Нагадаємо, тенісистка Ястремська розгромила росіянку у фіналі турніру в Римі.