Украинка Яна Беломоина выиграла велогонку в Германии

Как отмечает издание, Яна Беломоина, с результатом 1:32.58 часа опередила на 25 секунд представительницу Польши Майу Влощовскую, которая стала второй. Третье место на пьедестале заняла швейцарская велогонщица Корина Гантенбейн, которая уступила Я.Беломоиной на 45 секунд.

Также отмечается, что украинка победила во второй раз в карьере.

Олимпийская чемпионка-2008 и серебряный призер Игр-2012 Сабина Шпиц пересекла финишную линию 5-ой, проиграв украинке 1.19 мин.

Напомним, 10 марта 2017 года, в городе Лефкара (Кипр) с участием Украинской Яны Беломоинои состоялись международные рейтинговые соревнования по велосипедному спорту (маунтенбайк).