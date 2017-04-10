Українка Яна Беломоіна виграла велогонку в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Українська велогонщиця Яна Беломоіна здобула перемогу на престижній велогонці Gold Trophy в Штрасбергу, Німеччина, передає УНН з посиланням на xsport.ua.
Як зазначає видання, Яна Беломоіна, з результатом 1:32.58 години випередила на 25 секунд представницю Польщі Майу Влощовску, яка стала другою. Третє місце на п'єдесталі зайняла швейцарська велогонщиця Коріна Гантенбейн, яка поступилася Я.Беломоіній на 45 секунд.
Також наголошується, що українка перемогла вдруге в кар'єрі.
Олімпійська чемпіонка-2008 і срібний призер Ігор-2012 Сабіна Шпіц перетнула фінішну лінію 5-й, програвши українці 1.19 хв.
Нагадаємо, 10 березня 2017 року, у місті Лефкара (Кіпр) за участі українки Яни Беломоіної відбулися міжнародні рейтингові змагання з велосипедного спорту (маунтенбайк).