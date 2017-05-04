Украинка завоевала "золото" на этапе мировой серии по синхронному плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В первый день соревнований четвертого этапа мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Торонто, сборная Украины подтвердила свои лидирующие позиции, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию синхронного плавания Украины.
Среди солисток со своей технической программе первой стала Анна Волошина. Ее выступление под украинскую песню "Сила птицы" судьи оценили в 90,8138 балла. Наша спортсменка обошла канадку Жаклин Симон, которая заняла второе место на 0,8447 пунктов меньше, что является весьма существенным разрывом. Третьей здесь стала Даза Домингес из Колумбии.
Добавим, что сегодня соревнования продолжатся в дуэтах и группах с технической программой, а также с произвольной программой будут выступать солистки.
Как сообщал УНН, украинские синхронистки завоевали две награды на соревнованиях в Париже.